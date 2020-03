attività commerciali attrezzate per le consegne a domicilio a Fasano Copyright: n.c.

«Ecco la tabella con le prime attività commerciali che ci hanno segnalato di essere attrezzate per le consegne a domicilio: ringrazio i titolari per aver aderito al mio appello e per questo importante contributo a limitare al minimo gli spostamenti».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Invito pertanto tutta la cittadinanza a tenere nella massima considerazione questa possibilità e preciso che aggiorneremo continuamente la tabella con tutte le prossime disponibilità che ci verranno segnalate».