Zaccaria chiede agli esercenti di comunicare la loro disponibilità al servizio a domicilio

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, nell’intento di fornire un servizio quanto mai utile di fronte all’emergenza e alle gravi limitazioni negli spostamenti causati dal “coronavirus”, ha disposto che la casella e-mail della Protezione civile cittadina sia messa a disposizione degli esercenti in grado di assicurare il servizio a domicilio, in modo da permettere loro di far conoscere la propria disponibilità a consegnare la merce a casa.

La casella e-mail è:

protezionecivile@comune.fasano.br.it

«Invito tutti i commercianti che sono autorizzati dalle norme straordinarie a poter restare aperti, e che sono organizzati per il servizio a domicilio, a farcelo sapere tramite questa e-mail – esorta il Sindaco –, indicando attività, indirizzo, numero di telefono e propria e-mail.

Ricevute le disponibilità, pubblicheremo e terremo aggiornato un elenco utile per i cittadini: un ulteriore strumento per evitare ancora di più gli spostamenti. Ringrazio in anticipo gli aderenti».