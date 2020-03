Posti-letto ospedalieri, completato e attivato piano di contrasto al COVID-19 della Regione Puglia

«Come ho annunciato in Consiglio comunale lo scorso 12 marzo, la Regione Puglia ha completato e attivato il piano di contrasto al “coronavirus” per quanto riguarda i posti-letto ospedalieri. Fasano, se sarà necessario, potrà contare su 12 posti per la cura dei post-acuti, cioè delle persone guarite che escono dalla terapia intensiva dopo aver contratto il virus e che devono completare le cure».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Confermo che fino ad ora non sono segnalati casi di persone infette né di quarantena nel territorio comunale, ma con questo provvedimento siamo pronti ad assicurare assistenza in loco per la fase post-acuta».