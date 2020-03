Servizio di trasporto pubblico a Fasano: obbligo di interventi straordinari di sanificazione

Con Ordinanza sindacale 12/2020 è fatto obbligo all’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Fasano di svolgere interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante, nonchè di svolgere interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante.

A partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino a tutto il 3 aprile 2020 si dispone la riduzione dei servizi ordinari garantendo, comunque, le corse a maggiore frequenza e negli orari cosiddetti “di punta” e, nello specifico:

per Pezze di Greco, Speziale, Montalbano, Pozzo Faceto, Torre Canne e Torre Spaccata, sono garantite le corse F1, F5, F8, F12/2, F14 e F17 - per Savelletri sono garantite le corse F21, F24, F26 e F28 - per Selva, Laureto, Cocolicchio sono garantite le corse F31, F33, F34, F36, F41, F44 e F47 - per la zona industriale nord sono garantite le corse ZIN 1 e ZIN 3.

I servizi di Trasporto Pubblico Locale da e per la stazione ferroviaria saranno calibrati in relazione ai soli treni che fermeranno a Fasano a seguito della riduzione operata dalla Rete Ferroviaria Italiana.

Sabato 14 marzo è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.