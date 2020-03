Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha firmato oggi un’ordinanza che riduce il servizio di trasporto urbano alle corse essenziali nelle ore più frequentate. In particolare, a seguito della riduzione stabilita da Trenitalia, il servizio da e per la stazione ferroviaria è effettuato in relazione ai treni che fermeranno a Fasano. Il Sindaco ha inoltre stabilito per il concessionario l’obbligo di pulire e sanificare quotidianamente gli interni degli autobus.

«Raccomando comunque ancora a tutti i cittadini – dichiara il Sindaco – di uscire di casa esclusivamente per ragioni di lavoro, rifornimento o assistenza non altrimenti assicurabile ad anziani e ammalati soli: il superamento dall’emergenza dipende dal nostro rispetto dei comportamenti prescritti dalle autorità sanitarie e civili».