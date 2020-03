Limitare il contagio da CODIV-19: Zaccaria chiude tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali

Il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria ha firmato poca fa l’ordinanza sindacale n.11 che prevede la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati anche di servizio di apertura e chiusura, e quindi, con recinzioni e cancelli di accesso.

Di seguito il testo integrale della nota:

IL SINDACO

Premesso che:

l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

con decreto legge n. 9 del 02.03.202, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19”, si è stabilito (art. 35) che: “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

con DPCM dell’8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-1, operando un distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;

con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale;

Evidenziato che nel DPCM 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;”

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Considerato che si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del citato Dpcm, nel rispetto del limite posto dall’art. 35 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto quindi disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati anche di servizio di apertura e chiusura, e quindi, con recinzioni e cancelli di accesso;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente il potere di ordinanza sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale; Visto il D. lgs. N. 267/2000

ORDINA

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati anche di servizio di apertura e chiusura, e quindi, con recinzioni e cancelli di accesso.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, oltre che sul sito istituzionale per garantirne la più ampia diffusione;

la trasmissione al Servizio manutenzione aree pubbliche, al Comando di Polizia Locale, , alla Prefettura di Brindisi, al Presidente della Regione Puglia, alle Forze dell’Ordine;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalle leggi, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.