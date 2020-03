Codiv-19, chiusi tutti gli uffici comunali ad eccezione dell'Ufficio di protocollo per emergenze

Si trasmette ordinanza sindacale n. 10 che dispone dal 13 marzo al 3 aprile la chiusura di tutti gli uffici comunali ad eccezione dell'Ufficio di protocollo per eventuali emergenze. Saranno garantiti i servizi essenziali come segue: stato civile (registrazione nascite e decessi) - servizi cimiteriali, protezione civile e assistenza domiciliare.

Tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali è collocato in ferie d'ufficio.

Di seguito il testo integrale:

I L S I N D A C O

Premesso che, come già disposto con Ordinanza n°8 del 09.03.2020, con il fine di attuare misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’Amministrazione comunale ha interdetto il pubblico da quasi tutti gli uffici comunali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n°6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che l’O.M.S. – Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato il Coronavirus pandemia;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, l’interdizione del pubblico da tutti gli uffici comunali;

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50; Visto lo Statuto comunale;

O R D I N A

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, a parziale modifica della precedente Ordinanza n°8 del 09.03.2020 :

la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali , a partire da venerdì 13 marzo e fino a tutto il 3 aprile 2020 , ad eccezione dell’Ufficio Protocollo , aperto per eventuali emergenze dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00, con osservanza di tutte le prescrizioni previste nei DPCM su richiamati;

che gli uffici Demografici, ivi compresi i cimiteri – Urp, come già gli altri uffici comunali, siano contattati esclusivamente a mezzo email;

che i Servizi essenziali del Comune siano assicurati come segue: Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni delle nascite e dei decessi) – reperibilità ai numeri 080 4394 252 - 253 Cimiteriali – numero dedicato Protezione civile - 080 4394 314 Assistenza domiciliare ( dedicata alle persone non autosufficienti che vivono sole ) - 080 4394315 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;



la chiusura di tutti i cimiteri comunali, che verranno aperti unicamente per assicurare i servizi di trasporto, ricevimento e inumazione delle salme;

la limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile ( smart working ) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;

la sospensione di tutti i termini previsti nei diversi procedimenti, ovvero nei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Fasano, con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. Le imprese e il personale tecnico impiegati nell'esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l'opera prevista fino alla compiuta messa in sicurezza.

imprese e il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla compiuta messa in sicurezza.

R A C C O M A N D A

le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche ad adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid19;

i cittadini tutti ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Fasano) e ad evitare con attenzione i luoghi affollati;

tutte le strutture socio sanitarie nonché quelle residenziali per anziani e disabili ad osservare tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del contagio del virus Covid19. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;



R I C H I A M A

le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per la limitazione del contagio:

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

(fonte D.P.C.M. 8 marzo 2020)

È garantita la continuità della fornitura dei Servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n°146. Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano. Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Comando di Polizia locale e alle Forze dell’ordine.