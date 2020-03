La Polizia locale di Fasano è al lavoro per assicurare il rispetto delle norme anti-“coronavirus” contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo: servizi speciali di pattugliamento e posti di blocco sono stati disposti su tutto il territorio comunale per assicurare alla cittadinanza che gli spostamenti in corso siano solo quelli consentiti dalle norme straordinarie in vigore.

«Le madri e i padri di famiglia e tutti coloro che hanno parenti anziani ci chiedono controlli rigorosi – dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria -: abbiamo voluto aderire con fermezza ma con buon senso a questa generale richiesta di rispetto delle regole, sia pur con tutte le difficoltà dovute alla complessità di un territorio che ha otto centri abitati e campagne molto abitate. Ringrazio il comandante Vella e tutto il corpo di Polizia locale – conclude il Sindaco - per il grande lavoro che sta svolgendo e invito tutti a collaborare: prima ci adeguiamo, prima ne usciamo».