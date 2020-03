Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha firmato oggi un’ordinanza che chiude al pubblico gli uffici comunali, ad eccezione dell’Ufficio protocollo, dei Servizi demografici e dell’U.R.P, in conseguenza dei provvedimenti straordinari emanati dal Governo per contrastare la diffusione del cosiddetto “coronavirus”. Per lo stesso motivo, il Sindaco ha ordinato la sospensione dei mercati settimanali previsti l’11 e il 18 marzo, che pertanto non avranno luogo.

L’allegata ordinanza, oltre a illustrare tutte le nuove modalità di accesso agli uffici, comunica alla cittadinanza i recapiti utili a poter contattare ugualmente gli uffici chiusi al pubblico, che rimangono operativi.

«Abbiamo voluto eliminare le occasioni di contatto superflue per preservare cittadini e dipendenti comunali – dichiara il Sindaco -: i contatti con gli uffici comunali saranno garantiti mediante i numeri di telefono e gli indirizzi email allegati all'ordinanza. Pertanto, prego tutti i cittadini di avvalersi di tali contatti per ridurre ancora di più il rischio di contagio».