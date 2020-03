Emergenza coronavirus, la Polizia locale interrompe tre eventi nel fasanese

«Oltre ai controlli sui viaggiatori in arrivo alla Stazione di Fasano, la Polizia locale, al comando del maggiore Luigi Vella, ha svolto ieri sera un servizio straordinario di controllo sui locali pubblici: sono stati individuati e immediatamente interrotti tre eventi, in corso di svolgimento in violazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo».

A dichiaralo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Ringrazio il comandante Vella e gli operatori di Polizia locale per l’impegno a tutela della salute della collettività. La medicina ci sta dicendo che limitare al massimo i contatti sociali è parte fondamentale della prevenzione: collaborando tutti con convinzione il contagio si può tenere lontano e potremo tornare quanto prima alla normalità. Pertanto, chiedo ai cittadini e, in particolare, agli esercenti i locali aperti al pubblico, di rispettare scrupolosamente le norme contenute all'art. 2 del DPCM dell' 8 marzo. Inoltre, chiedo ai ragazzi che non stanno andando a scuola di evitare di riunirsi, anche in casa. È dura, lo so, ma seguendo queste indicazioni dei medici ce la faremo».