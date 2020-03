Emergenza codiv-19, l’Associazione Humanamente attiva lo sportello “Vi diamo ascolto”

In questo periodo difficile per il nostro paese, in cui ci viene chiesto di restare in casa e rivedere le nostre abitudini e stili di vita, può capitare di ritrovarsi incapaci nel gestire la nuova routine e di vivere emozioni contrastanti che, se non sono ben gestite, possono portare a vivere con ansia e stress questa nuova condizione. In alcuni casi possono verificarsi dei veri e propri attacchi di panico sia per la mole di informazioni, spesso false, a cui si è continuamente esposti, ma anche perché le limitazioni negli spostamenti possono provocare un senso di soffocamento e mancanza di libertà. Un ulteriore fenomeno che può manifestarsi in queste situazioni è la convinzione di aver contratto la malattia pur in assenza di fenomeni sospetti o contatti con persone contagiate. Questo fenomeno, del tutto simile al disturbo ipocondriaco, può essere amplificato in situazioni di emergenza come questo e rendere la quotidianità molto difficile da gestire.

È bene, quindi prevenire l’insorgenza di questi disturbi al fine di non compromettere ulteriormente il proprio benessere psicofisico e affrontare efficacemente e serenamente questo periodo. L’Associazione di Promozione Sociale Humanamente di Fasano intende in questo senso offrire un servizio totalmente gratuito al territorio attraverso uno sportello di ascolto virtuale, mettendo a disposizione i propri professionisti, qualificati e preparati nel gestire situazioni di emergenza, per effettuare ascolto tramite videochiamate, chat, e altre modalità rese possibili dall’utilizzo della tecnologia. È possibile ricevere consulenze per:

-Gestione ansia, paura e attacchi di panico

-Informazioni sulla gestione di anziani, disabili, ammalati

-Informazioni di carattere assistenziale

-Consigli per genitori, insegnanti ed educatori su attività ludico/didattiche/ricreative per bambini e ragazzi

L’Associazione Humanamente utilizzerà la propria rete di contatti con enti pubblici e privati per offrire tutte le indicazioni e il supporto necessario al fine di fornire indicazioni chiare e precise su come gestire efficacemente questa situazione di emergenza da COVID-19 che stiamo affrontando.

Allo sportello chiamato “Vi diamo ascolto” è possibile accedere attraverso diverse modalità: scrivendo una mail a: humanamentefasano@gmail.com , tramite chat sul sito: www.humanamentefasano.it , messaggi whatsapp: 080/3212174 e sulla Pagina Facebook: Humanamente Fasano.