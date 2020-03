Sospese anche a Fasano tutte le attività di spettacolo

Alla luce del provvedimento emanato ieri dal Governo nazionale, il sindaco Francesco Zaccaria e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione, Cinzia Caroli, confermano l'annullamento di tutti gli eventi, le manifestazioni, gli spettacoli di qualsiasi natura che comportano un affollamento di persone. Pertanto, sono rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi teatrali , convegni e meeting, i corsi privati, i concerti.

In particolare sono annullati:

- il premio letterario “Donna” (Cif) del 7 marzo;

- la festa delle Arti (Associazione Calliope) del 8 marzo;

- la presentazione del volume “Fasano in Gonnella” (Università del Tempo Libero)del 12 marzo;

- il corso di degustazione e riconoscimento degli oli (dal 9 al 17 marzo);

- i concerti dell' Accademia dei Cameristi del 10 e del 31 marzo;

- gli spettacoli di Fasanomusica programma i 5, 25 e 26 marzo;

- il concerto “Tribute Pink Floyd - (Ohm)” del 29 marzo;

- l’incontro “Sarò Franco” con Franco Di Mare del 15 marzo;

- lo spettacolo “Trapunto di stelle” con i Radicanto e Nabil Bey del 13 marzo;

- lo spettacolo ”Hollywood Burger” con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo del 27 marzo ;

- I falò di San Giuseppe.

Qualunque attività presso il Teatro Sociale resterà sospesa sino al 3 aprile.

Sono sospese tutte le manifestazioni che comportino un possibile assembramento o contatti ravvicinati.

Sono sospese le attività di catechesi presso le parrocchie; le attività di aggregazione di doposcuola presso gli oratori, le attività delle ludoteche e degli spazi ludici per i bambini.

Dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Caroli: «La chiusura delle scuole rappresenta per i bambini e per i ragazzi un cambiamento significativo nelle abitudini e nello stile di vita. Mi appello alla collaborazione di tutti e confido che i dirigenti scolastici e gli insegnanti possano attivare, ove possibile, percorsi didattici a distanza partendo dallo strumento del registro elettronico, utilizzando anche altre modalità in grado di consentire ai bambini e ai ragazzi di interfacciarsi in video. Ciò consentirebbe – afferma Caroli - di non perdere il contatto con la scuola, che di certo rappresenta un riferimento importante per tutti. Sento di tranquillizzare i ragazzi che dovranno sostenere l'esame di maturità: saranno supportati in tutto e per tutto; molti insegnanti si stanno già organizzando in tal senso».