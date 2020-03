Negozi chiusi a Fasano, il sindaco ringrazia tutti gli esercenti per il sacrificio

«Voglio ringraziare tutti gli esercenti fasanesi che hanno manifestato la lodevole volontà di proteggere con un atto concreto la salute dei loro concittadini: pur non essendovi obbligati, il sacrificio che vi siete autoimposti chiudendo le vostre attività onora voi e la comunità cittadina, che saprà senz’altro ricambiarvi quando tutto sarà finito».

Colgo l’occasione per precisare che l’iniziativa non coinvolge i rivenditori di generi alimentari: rinnovo quindi l’invito a non acquistare più viveri di quanto realmente occorre, essendo garantiti sia i rifornimenti nei negozi che la possibilità di recarvisi in qualsiasi momento.

A questo proposito ritengo opportuno diffondere il modello di autodichiarazione sulle ragioni degli spostamenti, disponibile al link: https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus , da compilare in caso di controlli delle Forze dell’ordine».