Giannicola D'Amico e Donato Mancini entrano nel consiglio direttivo del Circolo della Stampa

Il Circolo della Stampa “Secondo Adamo Nardelli” di Fasano, associazione che riunisce gli operatori dell'informazione, allarga il consiglio direttivo con l'ingresso di Giannicola D'Amico e Donato Mancini.

I due giornalisti si aggiungono a Mimmo Mongelli, Paola Guarini, Gino Bianco, Giuseppe Fanizza e Gianfranco Mazzotta nel consiglio dell'associazione presieduta da Franco Lisi.

«Abbiamo inteso allargare il gruppo dirigente dell'associazione - dichiara Franco Lisi - per arricchirci di competenza e professionalità al fine di offrire ai cittadini e agli operatori dell'informazione ulteriori occasioni di confronto, di riflessione e di crescita. Donato Mancini, giornalista professionista ed ex caporedattore dell'agenzia Ansa, ha una pluridecennale esperienza nel campo della comunicazione; Giannicola D'Amico, noto per il suo impegno in campo sociale, è esperto di ambiente e di agricoltura, svolge da anni l'attività giornalistica ed è attualmente direttore della testata on-line www.gofasano.it .

Diamo dunque il benvenuto - conclude il presidente Lisi - nel consiglio direttivo a Giannicola d'Amico e a Donato Mancini, nel convincimento che il loro bagaglio di esperienza servirà alla crescita professionale di tutti gli operatori del settore dell'informazione».