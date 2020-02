Messo in sicurezza il cavalcavia che attraversa la sottostante via San Lorenzo

«Questa mattina abbiamo contattato la Provincia, proprietaria del cavalcavia che attraversa la sottostante via San Lorenzo, per chiedere un’immediata operazione di messa in sicurezza della struttura, che è stata eseguita in meno di due ore: ringrazio l’Amministrazione provinciale per la tempestività dell’intervento».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, dopo che un calcinaccio aveva danneggiato l’autovettura in transito di un cittadino.

«Abbiamo anche chiesto alla Provincia – conclude il Sindaco – un intervento risolutivo di ristrutturazione, per il quale le Autorità provinciali si sono impegnate a provvedere una volta reperiti i fondi necessari».