«In Puglia non si sono ancora rilevati casi accertati di positività al COVID-19 (il cosiddetto “coronavirus”)».

Dichiara il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria tramite la sua pagina facebook.

«Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato poco fa una disposizione nella quale, per ragioni di prudenza, obbliga (così come previsto dal provvedimento del Governo) quanti abbiano soggiornato dal 1 febbraio nei comuni colpiti dal virus a segnalare la circostanza al Dipartimento di prevenzione della A.S.L. competente, che adotterà le misure necessarie.

Inoltre, nella stessa disposizione si invitano quanti abbiano comunque soggiornato nelle ultime due settimane in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a segnalare la circostanza al proprio medico di base o alla Azienda sanitaria locale competente.

La macchina della sanità regionale è attiva 24 ore su 24, e sta seguendo in tempo reale l'evolversi della situazione. Le istituzioni parleranno con un'unica voce per dare, soltanto quando necessario, istruzioni chiare. Per quanto mi riguarda, invito tutti a non cedere ai facili allarmismi: l'attenzione delle istituzioni è ai massimi livelli possibili e in questo momento la situazione è assolutamente tranquilla. Invito ad avere fiducia nel lavoro della scienza e assicuro la massima tempestività nel diffondere eventuali ulteriori comunicazioni».