L’ass.ne Flavio Arconzo alla manifestazione “Rispettiamoci in strada” a Roma Copyright: n.c.

Si è svolta il 23 febbraio, presso i Fori Imperiali a Roma, la manifestazione “Rispettiamoci in strada”, una iniziativa che ha visto una massiccia partecipazione di ciclisti, familiari di vittime della strada e oltre duecento associazioni.

Presenti alla manifestazione, Maria Gabrieli e Tamara Perrone in rappresentanza dell’ass.ne Flavio Arconzo di Fasano e della Sezione “Arianna Perrone” di Albano Laziale, per ribadire l'importanza del valore della vita e del rispetto delle norme della sicurezza stradale, perché la strada non fa distinzione tra pedone, ciclista, motociclista e automobilista.