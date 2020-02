Assemblea pubblica per presentare il progetto di ottimizzazione della raccolta rifiuti

Un’assemblea pubblica si terrà lunedì prossimo, 24 febbraio alle ore 16,00 nella Sala Rappresentanza del Palazzo di Città per illustrare l’avviso pubblico inerente la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento o adeguamento dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di un bando per l’accesso ai finanziamenti previsti dal P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.1 “Interventi per l’ottimazione della gestione dei rifiuti urbani”.

Il sindaco, pertanto, invita i cittadini, le associazioni operanti sul territorio e gli attori sociali ed economici locali a prendere parte all’incontro per avviare un partenariato economico e sociale finalizzato al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. In particolare si intende far conoscere e discutere del progetto di “Ampliamento e adeguamento normativo del Centro Comunale di raccolta differenziata dei rifiuti” sito in Contrada S. Angelo a Fasano che prevede anche la realizzazione di un’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti.

Il progetto sarà candidato per l’accesso al finanziamento con i fondi del P.O.R. regionali.