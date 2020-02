Controlli gratuiti dell'udito: la campagna di prevenzione con la Onlus “Nonno Ascoltami”

La Onlus “Nonno Ascoltami” porta avanti la campagna sociale di prevenzione che prevede controlli gratuiti dell'udito in collaborazione con il Comune di Fasano previsti per giovedì 19 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e martedì 24 Marzo dalle ore 09.30 alle ore 13.00, presso la Sala Biblioteca, Arco Del Balì .

"La perdita uditiva si può combattere giorno per giorno, partendo innanzitutto da una costante e attenta azione di prevenzione.

Per individuare precocemente qualsiasi tipo di disturbo e per agire in modo tempestivo, occorre controllare costantemente il proprio udito, per riconoscere il problema e affrontarlo in tempi brevi.

Secondo i dati della WHO (World Health Organization), infatti, la metà dei casi di perdita uditiva può essere prevenuta attraverso misure di prevenzione".

Nonno Ascoltami è la ONLUS attiva a livello nazionale nel campo della prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei problemi uditivi con il riconoscimento del Ministero della Salute.

Le nostre attività si prefiggono l'obiettivo di divulgare il concetto di benessere attraverso l'organizzazione di eventi tra cui "La Prevenzione in Comune" che prevede controlli gratuiti per i cittadini e i loro familiari.