Il 31 gennaio scorso, presso il Ristorante “Il Fagiano” a Selva di Fasano, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108Ab, Roberto Burano Spagnulo, il L.C. Fasano Host, presieduto da Donato Celeste, ha celebrato la 41° Charter Night.

Molte autorità Lionistiche presenti :Il past governatore distrettualePasquale Di Ciommo, il SVDG Flavia Pankiewicz, il cerimoniere Distrettuale Leonardo Potenza, il Presidente Leo Mariangela Renna, nonché tutti i presidenti dei Clubs lions della Zona 16, il Presidente del L.C. Martina Host , Giannico Giuliani, ns.L.C. Sponsor, e il Presidente del L.C. Mesagne Faggiano Semeraro Maria Santina ns.club sponsorizzato, diversi insigniti della MJ, la più alta onoreficienza Lionistica, i soci e tanti amici del club.

La Charter è un evento speciale in cui si celebra il compleanno del Club.

Nella stessa sera sono entrati a far parte di questa famiglia 4 nuovi soci: Livia Costantini, Valerio Maria Caparrotti, Joseph Francesco Pagnelli, Claudio Celeste. Gli ultimi due già Leo entrano nella grande famiglia Lions.

Si è registrato anche l’incremento di 4 nuovi Leo: Giovanni Renna, Flavio Orlando, Dario Mancini, Mario Granato.

La serata è stata ricca di emozioni, grazie alle formule di adesione pronunciate dalle new entry.

Emozionante, come il discorso fatto dal Presidente Leo, Mariangela Renna, che presentando i ragazzi, si è soffermata sulla loro voglia di dare aiuto a tutti quelli che hanno bisogno.

Anche il discorso del Presidente Lions, Donato Celeste, emozionato ed emozionante. Ha ringraziato tutti i soci e tutti quelli che in questa sera hanno speso il loro tempo per dare un contributo fisico, morale e non solo a tutti quelli che hanno bisogno.

Il suo discorso è cominciato con un minuto di silenzio, per ricordare il socio fondatore Leonardo Cedro, venuto a mancare, pochi mesi fa.

Si è conclusa la serata, con il governatore del distretto Lions 108ab, Roberto Burano Spagnulo, che ha insignito diversi soci con le appreciations e con l’entusiasmo, nell’aver preso parte ad una charter, dove l’ingresso dei nuovi soci è stata la forma più bella per omaggiare questo compleanno.

«La pianta si sta nutrendo stasera del seme piantato», queste le sue parole, come i nuovi semi sparsi oggi in questo fertile terreno. Lions per la vita il suo motto, ed il nostro che in questa meravigliosa cornice, abbiamo preso parte a questa meravigliosa festa di compleanno.