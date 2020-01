Ripristino del centro cottura, il Presidente del CDA Ladisa risponde a Scianaro

A seguito al deposito di interpellanza da parte del Consigliere di Opposizione Antonio Scianaro (leggi qui) relativamente al ripristino del centro cottura, il presidente del CDA Ladisa Dott. Francesco Sebastio ha inviato una lettera di risposta.

«I lavori di ripristino dei locali del centro cottura, interessato da incendio doloso nello scorso ottobre – scrive il presidente-, sono stati ultimati. È doveroso precisare, in merito, che è stata avviata attività di indagine dalla Magistratura competente per la quale la Ladisa sta fornendo piena collaborazione alle Autorità ed agli Organi provvedendo, altresì, a fornire ogni chiarimento utile sul fatto in oggetto. Attività di indagine che è tuttora in corso.

Ciò premesso, si evidenzia, altresì, che il riavvio di attività produttiva interessata da eventi di tal portata è soggetta all’acquisizione e rilascio di pareri e nulla osta da parte degli Organi ed Enti sanitari competenti, al momento non ancora emessi.

Si vuole infine sottolineare, dal punto di vista squisitamente tecnico, che la Ladisa sta garantendo un servizio affidabile e di elevata qualità in favore degli utenti fruitori del servizio di refezione scolastica del Comune di Fasano, con la produzione di pasti presso centri di cottura limitrofi al Comune e in disponibilità della Ladisa, nel pieno rispetto delle prescrizioni di Capitolato ed adempimenti di gara.

Tanto al fine di dissipare dubbi ed equivoci in merito».