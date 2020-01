Assunzioni e nuovi investimenti, Tigotà parte da Fasano per lo sviluppo in Puglia

Dieci persone assunte, di cui sette donne. Età media: 33 anni.

Sono questi alcuni dei numeri che riguardano l’apertura del nuovo punto vendita di Fasano di Tigotà, catena leader nella vendita di prodotti per la pulizia e la cosmetica in Italia.

Dopo i negozi di Foggia e Lecce il brand ha deciso di investire sul nord brindisino, aprendo il primo punto vendita della provincia. Il negozio, in via Roma a Fasano, è il dodicesimo inaugurato negli ultimi anni in Puglia.

Il brand si conferma dunque tra i più attivi del comparto della grande distribuzione sul fronte dello sviluppo.

«Abbiamo deciso di aprire questo negozio perché crediamo nelle potenzialità che il territorio può esprimere – dice Quirico Cecere, responsabile sviluppo Tigotà per la Puglia – c’è tanto entusiasmo. I nostri collaboratori sono tutti giovani e della zona».

Al taglio del nastro ha partecipato il Sindaco Francesco Zaccaria: «Questa apertura garantisce un servizio in più. È significativo che un brand come Tigotà abbia deciso di puntare su Fasano, vuol dire che ci sono le condizioni per attrarre investimenti anche in futuro».

I numeri di negozi della catena Tigotà è destinato a salire, per il 2020 c’è infatti un piano di sviluppo che coinvolgerà tutta la regione.