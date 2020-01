Javier Zanetti a Fasano: «La serata testimonia che c'è grande entusiasmo in Puglia»

È stato un abbraccio caloroso quello tributato a Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, lo scorso sabato 18 gennaio nella splendida cornice della sala ricevimenti Masseria Pedali a Fasano. L’argentino ha presenziato «Eximia for Pupi», cena spettacolo di beneficenza per la raccolta di fondi in favore della “Fondazione P.U.P.I. Onlus”, (Fondación Por Un Pibero Integrado), da lui fondata nel 2002 insieme alla moglie Paula.

L’evento è stato organizzato dagli Inter Club di Fasano del presidente Lello Cinqui e l’Inter Club di Martina Franca presieduto da Stefano Morabito, e ideato dalla tifosa martinese Emma Soldano, manager di Eximia, società italiana con sede in Martina Franca, leader internazionale nella costruzione, ideazione ed innovazione di macchinari medici ed estetici in ambito di fast body contouring e antiage.

Zanetti, giunto in Puglia per la gara domenicale dell’Inter contro il Lecce, è stato accolto da oltre 400 presenti, provenienti da ogni parte della regione, con sorrisi, applausi scroscianti, cori da stadio e cimeli di ogni tipo da far autografare dal proprio beniamino. Il capitano di tutti i tempi non si è risparmiato nelle foto ricordo con tutti i partecipanti, raccontando, quindi, la storia della sua Fondazione e i suoi trascorsi in maglia nerazzurra. «Siamo contenti di essere qui in nome della mia Fondazione», le sue prime parole della serata, «ringrazio tutte le persone presenti. Sapevo che qui in Puglia c’è grande entusiasmo e questa serata ne è una grande testimonianza. Una serata centrata su tutti gli obiettivi della nostra fondazione, quello di poter dare ai bambini del mio paese un futuro migliore. Il tutto esaurito dimostra la sensibilità della gente avuta nei miei confronti e della Fondación».