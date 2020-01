Il fascino della Puglia colpisce Zanetti presto ospite a Fasano

È ormai tutto pronto per l'arrivo di Javier Zanetti a Fasano sabato 18 gennaio 2020 nella splendida cornice della Masseria Pedali, nei pressi della rinomata frazione fasanese Selva di Fasano, per presenziare «Eximia for Pupi», cena spettacolo di beneficenza per la raccolta di fondi in favore della «Fondazione Pupi Onlus», di Paola e Javier Zanetti, nata nel 2001 Buenos Aires in Argentina.

«Il sociale, in generale - ha affermato lo storico capitano dell’Inter, nonché attuale vicepresidente della società nerazzurra - è un aspetto di grande importanza sia per me che per la nostra società, non solo adesso da Vice Presidente ma anche da giocatore prima. La Fondazione PUPI in particolare è parte di me e della famiglia. Da quando io e Paula abbiamo deciso di fondarla nel 2001 ci impegniamo per operare nel settore e promuovere la protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti nelle aree sociali più vulnerabili. I progetti della Fondazione PUPI sono diversi e vari e hanno principalmente come beneficiari bambini e adolescenti, ci impegniamo a trasmettere loro le fondamenta necessarie per poter costruire un futuro migliore. Per il 2020 stiamo attivando un nuovo progetto che prevede un intervento mirato per combattere le dipendenze, quali droghe, alcol, gioco per citarne alcune».

Tra Zanetti e la Puglia, intanto, sembra essersi instaurato un particolare feelling: «La Puglia è una regione che affascina sia me che la mia famiglia. Ogni volta che torniamo - conclude - ci sentiamo a casa e apprezziamo sempre di più le bellezze che questo territorio regala, dalle persone, alla cucina allo splendido mare».

«Eximia for Pupi» è un evento organizzato in sinergia dagli Inter Club di Fasano e Martina Franca e ideato dalla tifosa martinese Emma Soldano, manager di Eximia, società italiana con sede in Martina Franca, leader internazionale nella costruzione, ideazione ed innovazione di macchinari medici ed estetici in ambito di fast body contouring e antiage.

Ulteriori informazioni al 338.7756829.