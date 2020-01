Federbalneari Italia e Federbalneari Italia insieme per l’imprenditoria turistica di fasanese

Martedì 14 gennaio 2020, il Vice Presidente Nazionale di Federbalneari Italia, Mauro Della Valle, insieme al Presidente di Federbalneari Fasano, Leonardo de Leonardis, si sono riuniti per tracciare importanti strategie imprenditoriali per l’anno in corso, e convocare a breve un’Assemblea generale con tutti gli Imprenditori Turistici di Fasano.

Come di consueto, i due Presidenti si sono avvalsi della consulenza tecnica dell’avvocata Anna Cofano e dell’ingegnere Vincenzo Lobasso.

Quattro i punti all’ordine del giorno:

1. Stato dell’arte del Piano Costa

2. effetti e provvedimenti enunciati nella legge finanziaria del 2019, n. 145, circa la proroga delle concessioni demaniali marittime sino al 2033;

3. Confronto ed accordi circa il mantenimento delle strutture facilmente amovibili;

4. applicazione delle linee guida regionali volte a ridurre gli effetti dell’erosione costiera.

Federbalneari è da sempre al fianco dei piccoli imprenditori come delle grandi aziende, garantendo il massimo supporto, indistintamente, a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime, per uno sviluppo sostenibile della costa che sia il più efficiente possibile. Per questo, già a partire dalla fine di questo mese, sarà indetta un’assemblea con tutti gli associati, nella sala conferenze di Federbalneari Fasano.

È stata inoltre protocollata l’istanza al Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, circa la richiesta di un incontro con federbalneari per organizzare un dibattito alla presenza di dirigenti demaniali sul paesaggio e costa presso l’aula consiliare del municipio.