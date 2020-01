Nuova veste grafica, nuovi contenuti e rinnovato entusiasmo: ecco a voi IlMAGonline

Oggi la cerimonia di consegna dei premi del concorso “STU-WAY-Choose your way”

Oggi, venerdì 3 Gennaio, avrà luogo dalle ore 18,30 presso il Laboratorio Urbano in corso Vittorio Emanuele a Fasano, la cerimonia di consegna dei premi del concorso “STU-WAY-Choose your way”, promosso dall’Amministrazione comunale un mese fa: 25 city bike per altrettanti studenti