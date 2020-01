Oggi la cerimonia di consegna dei premi del concorso “STU-WAY-Choose your way”

Oggi, venerdì 3 Gennaio, avrà luogo dalle ore 18,30 presso il Laboratorio Urbano in corso Vittorio Emanuele a Fasano, la cerimonia di consegna dei premi del concorso “STU-WAY-Choose your way”, promosso dall’Amministrazione comunale un mese fa: 25 city bike per altrettanti studenti universitari meritevoli. Le graduatorie definitive sono pubblicate al link: http://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_2552.html .

Sarà una serata con ospiti ed interventi dedicati alle eccellenze del nostro territorio, durante la quale verrà illustrato a tutti gli appartenenti alla rete NET-WAY un progetto innovativo da condividere con le migliori forze della città. Consegnerà le bici ai vincitori il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

L’attribuzione del premio sarà effettuata chiamando i candidati in ordine di graduatoria, e consegnando le city-bike ai vincitori presenti: in caso di assenze fra questi ultimi, le bici non consegnate verranno assegnate scorrendo la graduatoria; pertanto, ogni posizione può essere utile per ricevere l’esclusiva bici di STU-WAY 2019.

«Sono lieto di congratularmi con tutti i candidati inclusi nelle graduatorie definitive – commenta il vice sindaco di Fasano, Giovanni Cisternino, assessore alle politiche giovanili -. Il vostro impegno, la costanza nello studio e la voglia di partecipare alle azioni di cittadinanza attiva proposte dall'Amministrazione Comunale, sono davvero un valore aggiunto di questa nostra comunità: di questo vi rendiamo merito e vi siamo grati. Nell’attesa di incontrarvi insieme alle vostre famiglie e ai vostri amici, colgo l’occasione per augurare a tutti un nuovo anno in cui possiate vedere realizzati i vostri sogni più autentici».