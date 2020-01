L'artigianato femminile di Fasano nel calendario 2020 dell'Università del Tempo Libero

I mestieri antichi, fino a ieri considerati patrimonio degli anziani, stanno tornando alla ribalta in vari settori produttivi. Attirano i giovani perché garantiscono già oggi occupazione e crescita professionale. È questo il messaggio chiaro e propositivo che l'Università del Tempo Libero di Fasano, giudicata dalla Regione Puglia per la terza volta al primo posto fra le UTE pugliesi nell'Anno Accademico 2019/20, ha voluto offrire con il bellissimo calendario “Museo Arti Antiche Fasanesi” 2020.

Il lunario, elegante e raffinato nella sua veste grafica, dal colore verde chiaro dominante, ricorda che l'UTL quest'anno dedicherà tutte le sue energie culturali alla difesa dell'Ambiente, tematica generale del suo nuovo Piano Formativo.

Con la quinta edizione dell'almanacco l'UTL privilegia le artigiane fasanesi, che contribuirono insieme agli artieri a sostenere nel secolo scorso l'economia locale.

«Le maestre artigiane – spiega Palmina Cannone - erano convinte che il lavoro allontanasse tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno, perciò aiutavano la famiglia, facendo del lavoro domestico, agricolo e artigianale lo scopo principale della loro esistenza, dopo l'educazione dei figli».

Il calendario con eloquenti immagini narra l'arte delle ricamatrici di abiti di effigi religiose con filo dorato, di donne che sapevano e sanno districarsi con i fuselli nel ricamo a tombolo, che eseguono la rete, il filet, il macramè, l'uncinetto, la maglia, il punto ago, e la pasta fatta in casa. Non vengono tralasciati gli antichi lavori maschili del cestaio e dello scalpellino. Donne e uomini che con le mani agili ed esperte, ancora oggi, creano capolavori.

In passato le numerose donne artigiane lavoravano in casa e si dedicavano a quelle che sono state definite le “Arti del silenzio”, già citate.

«L'Università da ventidue anni sta strappando – sottolinea Palmina Cannone - dalla patina del tempo la storia artigiana locale. Con i numerosi laboratori artigianali gratuiti recupera le antiche tecniche e le trasmette alle nuove generazioni. Un ricco patrimonio di competenze che scriverà il futuro lavorativo di moltissimi giovani.

I maestri sono di acclarata professionalità. Spesso nell'esecuzione dei lavori gli esperti sono affiancati da architetti, designer e professori di arte».

All'UTL di Fasano, inoltre, i laboratori si svolgono, spesso, durante i corsi di Tradizioni, Dialetto, Gastronomia, Storia locale. Un binomio vincente che abbina la cultura umanistica a quella manuale e creativa.

All'UTL va riconosciuto il merito di aver costituito, nella propria sede (Portici), un piccolo Museo “Arti Antiche Fasanesi” in cui sono esposti reperti dell'artigianato d'epoca (visitabile gratuitamente ogni giorno nelle ore pomeridiane 17-20).

Sul calendario giganteggiano in alto le foto di una effigie dell'Addolorata con un sontuoso abito e ampio mantello della festa riccamente ricamati, e quella del Gesù Bambino di Praga, col suo prezioso abito e mantello, custodito nella locale chiesa del Rosario. In basso sono raffigurate le maestre con due maestri che insegnano all'UTL.

Alla domanda “Perché questo calendario?”, la presidente risponde «Il futuro ha un cuore antico. Le immagini del calendario, ogni giorno dell'anno, inviteranno a ricordarci che possiamo progettare un futuro artigianale a livello locale e non solo. Oggi si deve coniugare l'arte delle tre M (Mente, Mani, Materia), illustrata e raccontata magistralmente nel logo del Museo griffato dai fratelli ing. Bernardino e arch. Ernesto Galizia, con l'evoluzione dei tempi, con la nuova tecnologia. Fasano, città artigiana per eccellenza, deve accogliere i turisti con manufatti che si trovano qui e non altrove... Le profonde trasformazioni che hanno interessato l'organizzazione economica degli ultimi decenni ripropongono all'attenzione generale modelli organizzativi troppo frettolosamente consegnati alla storia durante il periodo di sviluppo industriale dopo il 2° conflitto mondiale».

Il calendario sarà presentato giovedì 2 gennaio 2020 nella sala convegni dell'UTL, alla presenza dell'assessore alle Attività Produttive del Comune di Fasano, Luana Amati. La serata sarà allietata dal Trio dell'UTL. Antonio Sasso (fisarmonica), Gino Guarini e Pasquale Valente (chitarre).

L'evento è aperto a tutti.