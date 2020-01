Aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento di sette strade a Fasano e due a Montalbano

È stata aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento completo di sette strade nel centro urbano di Fasano e due strade a Montalbano. Si tratta di via Pacinotti, via Enrico Fermi, via Fleming, via Leonardo da Vinci, via Enrico Mattei, la traversa interna di via Mattei e via Gutenberg