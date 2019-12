L'artista presepistico Di Bello ringrazia per la riuscita dell’esposizione del presepio

L'epifania, tutte le feste porta via! L'artista presepistico Dott. Giuseppe Di Bello ringrazia la cittadinanza e la famiglia Padovano per la riuscita dell’esposizione del presepio in mostra presso l'associazione culturale Centro Studi Valerio Gentile.

«Nel periodo natalizio – spiega l’artista - il lavoro presepiale non finisce mai, ma è già in lavorazione un diorama Pasquale per le prossime festività pasquali, che sarà possibile visitare durante i giorni della settimana santa a Fasano».