Pranzo di Capodanno da Jonne: un percorso fra piatti della tradizione ed eccellenze del territorio

Dal pranzo di Natale al cenone di San Silvestro, fino al pranzo di Capodanno, le occasioni per dedicarsi agli affetti familiari e agli amici sono davvero tante. In questo periodo dell’anno non c’è posto migliore di una bella tavola imbandita per fare insieme un riepilogo dell’anno