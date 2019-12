Si è concluso nei giorni scorsi il progetto “Un Natale per tutti”, l’iniziativa di solidarietà ideata dai volontari della Protezione Civile dell’Associazione “C.B. Quadrifoglio” di Montalbano, che nei giorni precedenti al Natale hanno raggiunto a domicilio con il loro Babbo Natale numerosi indigenti, soprattutto minori, ma anche famiglie e disabili.

Il progetto – cofinanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fasano – ha interessato la frazione di Montalbano.

Obiettivo prioritario dell’iniziativa progettuale è stato quello di intervenire in quelle situazioni di disagio che vedono coinvolti soprattutto i minori ma anche le famiglie, per far sì che tali categorie sociali potessero vivere il Natale 2019 all’insegna della gioia e della solidarietà.

Il Babbo Natale dei volontari di Protezione civile, infatti, nei giorni precedenti al Natale ha fatto visita ai concittadini più sfortunati, tra cui anche i diversamente abili oltre che famiglie e minori che vivono in situazioni di disagio, a cui ha recapitato cancelleria per gli scolari e gli studenti, pacchi famiglia con generi di prima necessità, panettoni e dolciumi natalizi.

Nel corso della serata della vigilia di Natale, poi, i volontari hanno tenuto la tradizionale manifestazione del “Babbo Natale”, giunta alla sua 29.ma edizione, nel corso della quale, hanno distribuito doni a domicilio a chi ne aveva fatto richiesta.

Anche la nonna più longeva della frazione, Teresa Semeraro di 104 anni, ha ricevuto una visita dal Babbo Natale a cui non ha mancato di raccontare qualche aneddoto e qualche storia del Natale di altri tempi.

Simpatico, poi, lo scambio di auguri con distribuzione di doni ai più piccini da parte del Babbo Natale e brindisi augurale avvenuto la sera del 24 dicembre in piazza della Libertà a Montalbano, al quale ha partecipato anche il consigliere comunale e vicepresidente della Provincia di Brindisi Giuseppe Pace.

«Anche quest’anno ci auguriamo di aver contribuito, nel nostro piccolo, a far vivere un Natale diverso a chi vive in situazioni di bisogno – dichiara il presidente dei volontari di Protezione civile, Giannicola D’Amico -. Oltre a ringraziare i miei volontari che, nonostante il periodo di festa, hanno dedicato anima e cuore a questa iniziativa, devo ringraziare l’Amministrazione comunale di Fasano, ed in particolare l’Assessorato alle Politiche sociali, per il sostegno assicurato al progetto».