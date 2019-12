Parte il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta sul territorio di Fasano

Partirà il 7 gennaio p.v. il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta sul territorio di Fasano. La presentazione è avvenuta ieri mattina nella Sala rappresentanza del Comune di Fasano, alla presenza del sindaco, Francesco Zaccaria, dell’Assessore all’Ambiente, Gianluca Cisternino, e dell’ingegnere Leonardo D’Adamo, dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Un’occasione per presentare agli organi di stampa le novità principali del nuovo calendario di raccolta porta a porta, a partire dalle isole ecologiche fisse, attive sul territorio fasanese.

«Dopo i problemi con l’azienda precedente, con l’avvio della collaborazione con Gialplast nel 2018 la situazione è notevolmente migliorata – spiega il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – Uno strumento innovativo previsto all’interno del nuovo sistema sarà rappresentato dalle isole ecologiche fisse che daranno ai cittadini la possibilità di disfarsi quando vogliono dei rifiuti. Questo ci garantirà di monitorare con precisione l’andamento dei conferimenti e le percentuali, permettendo in futuro di calibrare al meglio il servizio. La recente menzione tra i Comuni ricicloni è un incoraggiamento a fare meglio. L’obiettivo per i prossimi anni è di essere tra i primi dieci Comuni di Puglia per la raccolta differenziata. Con il nuovo servizio, inoltre, verrà vietato l’uso dei sacchi neri per il conferimento dei rifiuti perché, oltre a nascondere il contenuto, costituiscono una impurità al momento del trasporto in discarica».

Che si tratti di una svolta epocale lo si percepisce anche dalle parole dell’Assessore all’Ambiente, Gianluca Cisternino: «Puntiamo ad incrementare del 10% la percentuale di raccolta differenziata. Con questo nuovo servizio veniamo incontro alle esigenze dei cittadini che potranno contare sulla presenza di 14 isole ecologiche fisse e videosorvegliate sul territorio per conferire i propri rifiuti. A queste se ne aggiungono altre due che potranno essere utilizzate dalle utenze non domestiche. Un ruolo importante lo giocherà anche il Centro Comunale di raccolta dove si potranno pesare i rifiuti conferiti, partecipando a un percorso di premialità che al momento è in fase di studio. Questi sono tutti segni tangibili per una città ecologica in grado di essere al passo coi tempi».