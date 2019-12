Anche il Tennis Club Fasano ha voluto festeggiare l’arrivo delle festività natalizie in compagnia dei suoi soci prima, e con tutti gli atleti della scuola tennis poi.

L’evento della cena sociale, che ritorna dopo ben quattro anni di assenza, ha visto venerdì 13 dicembre presso il ristorante “Il Fagiano”, la presenza di ben 150 soci, che hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento e della condivisione.

La cena, allietata dalla musica dei “Nikaleo”, è stato la giusta cornice per premiare gli atleti che nel corso del 2019 hanno portato in alto i colori del tennis club silvano, durante le attività agonistiche che vengono puntualmente e meticolosamente gestite anche grazie al fondamentale ausilio del Giudice Arbitro Vincenzo Anglani. Prime tra tutte Olga Di Bari e Chiara Capurso, le ragazze dell’under 12 femminile, che hanno partecipato alla fase nazionale del campionato a squadre lo scorso luglio, e che, a livello individuale, sono state le vincitrici di diversi tornei regionali, tanto che la piccola Olga ha centrato anche la qualificazione al master nazionale del circuito Kinder a Roma.

Per la prima volta nella storia del Tennis Club Fasano, una squadra femminile si è aggiudicata si è laureata campione regionale, e così, lo scorso gennaio, la squadra femminile capitanata da Alina Angelini e composta da Isabella Arnese, Sara Pugliese, Antonella Miccolis, e Chiara Bagorda ha vinto il campionato regionale di Winter Cup.

Anche i ragazzi della squadra di serie D3, Roberto Carrieri, Andrea Schena, Nicola Blonda e Vito Monopoli, con a capo il Maestro Gianluca Fratarcangeli si sono guadagnati l’accesso alla serie D2.

A livello individuale non pochi sono stati i successi, con Alberto Panico vincitore di un torneo di IV cat. a Locorotondo, Vito Nardelli vincitore a Putignano, e Sara Pugliese vincitrice in terra ostunese, come anche le stesse Isa Arnese ed Antonella Miccolis che hanno raggiunto diverse finali.

Dulcis in fundo la nostra piccola Asia Iacovazzi che ha al master regionale di Pugnochiuso, lo scorso maggio, si è qualificata come prima classificata nella classifica provinciale.

A premiare gli atleti più meritevoli sono intervenuti il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore allo sport Giuseppe Galeota, insieme al presidente Pino Pagnelli, e gli altri dirigenti presenti quali Tony Argento, Giuseppe Liuzzi, Nicola Amati, Vincenzo Stella, Donato Monopoli, Isa Arnese e Rossella Ostuni.Il Presidente Pagnelli ha affermato di essere soddisfatto ed entusiasta nel vedere quanti soci abbiano partecipato alla serata e di come la famiglia del tennis club continui ad allargarsi, anche in virtù dei servizi che continuano a venire offerti agli utenti del club silvano. Il lavoro svolto dai dirigenti del tennis club Fasano, negli ultimi mesi, ha fatto sì che ad oggi, anche grazie all’acquisizione della nuova struttura a Fasano ed allo splendido lavoro capitanato da tutto lo staff tecnico guidato dal Direttore Tecnico Romano Iacovazzi, può contare ben 150 corsisti, tre volte di più rispetto allo scorso anno.

È anche stato presentato, durante la festa, dall’architetto Claudio Galeota, il progetto con il quale il Tennis Club Fasano si è candidato ad un bando regionale per le associazioni sportive e per il quale si spera fiduciosi in un esito positivo.

Venerdì 20 dicembre invece, è stata la volta dei ragazzi della scuola tennis che hanno festeggiato insieme l’arrivo del Natale durante una serata all’insegna del divertimento al Planet Games. Il Direttore Tecnico Romano Iacovazzi ha animato la serata con una divertente premiazione, nella quale tutti i numerosi ragazzi presenti, hanno ricevuto un regalo da parte del Tennis Club Fasano. In tutte le categorie i ragazzi della scuola tennis si sono distinti durante l’anno tennistico, prova ne è stata la copiosa delegazione che nel maggio del 2019 ha rappresentato il Tennis Club Fasano nel master di Pugnochiuso.

Fondamentale nella ottima riuscita delle serate, è stato il prezioso aiuto di Gianni Rubino coadiuvato da Anna Buongiorno, ed allo sponsor della serata “Albasana” di Alberto Cardone.