Pranzo di solidarietà dell’assessorato alle politiche sociali e il gruppo Vincenziano

Si è tenuto venerdì 20 dicembre presso il ristorante Sierra Silvana, il consueto pranzo di solidarietà organizzato dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con il volontariato Vincenziano.

Un bel momento di festa e convivialità per gran parte delle famiglie fasanesi seguite dai Servizi Sociali e dal Gruppo Vincenziano. Non sono mancate dediche e messaggi di ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di questa bella giornata.

«Le luci, le decorazioni, i colori di questi giorni ci ricordano quanto sia importante stare insieme, condividere un buon pasto, ballare e fare festa - dichiara l'assessore alle politiche sociali dott.ssa Angela Carrieri -. Ritrovarsi a Natale per far festa è un modo per conoscersi, stringersi la mano, condividere emozioni. Ringrazio di cuore quanti hanno permesso la realizzazione del pranzo, in particolare l'associazione Calliope per l'animazione, i ragazzi dell'Oratorio della Parrocchia "La Salette" per aver realizzato degli splendidi alberelli che abbiamo donato a tutti i presenti ed infine le Volontarie del Gruppo San Vincenzo di Fasano coordinate dalla presidente Anita Potenza, splendide donne che da sempre si mettono al servizio del prossimo con passione».