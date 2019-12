Laboratori creativi per l’edizione natalizia della “Mostra Fasanese dell’Artigianato”

Prosegue nei locali comunali in via del Balì la “MFA verso i 50 - Christmas edition”, edizione speciale della Mostra Fasanese dell’Artigianato promossa dall’Associazione “Fatto In Bottega” presieduta da Vito Olive, con il patrocinio del Comune di Fasano. Per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, è possibile ammirare elementi grafici e d’arredo, pezzi unici che possono rappresentare anche un’originale idea regalo per queste festività. Alle creazioni esposte si aggiungeranno in corsa nuovi oggetti, così dare visibilità a prodotti diversi e incuriosire i visitatori.

Ponte tra la 49ª e la 50ª edizione della Mostra, che si terrà nel 2020, “MFA verso i 50” rappresenta dunque una preziosa opportunità per valorizzare l’artigianato e le attività produttive, ma anche per animare un angolo del centro storico fasanese attraverso eventi eno- gastronomici e laboratori pratici nei quali, sotto la guida dei maestri artigiani, gli iscritti hanno la possibilità di cimentarsi in prima persona nella realizzazione di manufatti.

Questi tutti i workshop in calendario, aperti a bambini e adulti.

Sabato 21 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, Pino Giacovelli (in arte Pino Incredix) guiderà il laboratorio pratico “Oggetti liquidi” per realizzare idee regalo e addobbi natalizi in resina. Il costo per la partecipazione è di € 15.

Lunedì 23 Dicembre, invece, si terranno due laboratori creativi e di diffusione buone pratiche a cura del collettivo di giovani artigiane e designer “ISA Artigiane”. Alle ore 18:00 “Illuminiamo il Natale”: con materiale di recupero, i bambini creeranno un portacandele personalizzato; in totale libertà espressiva decoreranno un cilindro di cartone in cui poter poi inserire lumini o altre piccole candele. Il workshop è aperto a un minimo di 5 e un massimo di 10 bambini. Il costo è di 5€ per i grandi, 3€ per i piccoli accompagnati. Alle 19:30 sarà poi dato spazio a “Auguri

sostenibili”: sempre con materiale di recupero, i bambini creeranno un biglietto d’auguri. Il workshop è aperto a un minimo di 5 e massimo di 10 bambini fra i 6 e i 10 anni. Il costo è di 5€ per i grandi, 3€ per i piccoli accompagnati.

Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 appuntamento con il workshop “Impressioni Conturbanti” (per un totale di 12 ore), a cura di Mariantonietta Clotilde Palasciano e Stefania Semeraro. Durante il laboratorio si potrà realizzare un personale copricapo, fase per fase, partendo dall'incisione della matrice lignea fino alla stampa dell’originale texture sul tessuto che sarà poi tagliato e cucito. Per prendere parte al laboratorio si dovrà versare la quota di € 20 a partecipante.

Gli interessati ai laboratori possono contattare “Fatto in Bottega” telefonando al numero 349/7444805 o tramite le pagine social:

Facebook: http://bit.ly/2RjQnP9

Instagram: http://bit.ly/33JHEYR

La Mostra gratuita resterà aperta fino al 6 gennaio dal giovedì alla domenica (apertura straordinaria lunedì 23 dicembre), a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00.

Nei prossimi giorni sarà reso noto anche il calendario con gli appuntamenti dedicati alla gastronomia locale.