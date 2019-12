Torna “La solidarietà è spesa bene!”. Per tutta la giornata di oggi, sabato 21 dicembre, a Fasano e Cisternino si terrà la consueta raccolta di beni di prima necessità promossa dalla rete del programma Il Valore del Tempo Market Solidali in rete a sostegno del Market Solidale di Cisternino e di Fasano, che nella sua nuova sede ha appena avviato la sua quinta fase di sostegno con cui, fino a giugno 2020, darà sostegno a ben 26 nuclei familiari residenti a Fasano.

Presso i supermercati partner del programma, i volontari della rete raccoglieranno gli alimenti e i prodotti che le persone vorranno donare dal loro carrello della spesa per far fronte ai bisogni di un numero sempre maggiore di cittadini e famiglie che trovano un importante sostegno nei Market Solidali della rete che sono ubicati a Cisternino in via XXIV Maggio, 6 presso il Laboratorio Urbano “Jan-net” e a Fasano nella nuova sede di via Conversano, 8.

“La solidarietà è spesa bene” è un'iniziativa aperta al contributo di tutti i cittadini, che oltre a poter donare i prodotti della propria spesa, potranno donare il loro tempo, unendosi anche solo per qualche ora ai volontari che effettueranno la raccolta. Per informazioni o proposte di collaborazione è possibile rivolgersi al 3388525075, oppure scrivere a marketsolidalefasano@gmail.com .

Questi i supermercati e i punti vendita dove, oltre a far la spesa, si potrà contribuire alla raccolta: Despar Olive (via Fasano, 85 Cisternino), Despar Olive (via Dell’Artigianato,111 Fasano), Despar Olive (via Roma,297 Fasano), Pantamarket Cash & Carry (S.P. Fasano/Savelletri), Punto Risparmio Simply Carparelli (v.le Longo Fasano), Simply Carparelli (p.zza Kennedy,25 Fasano).

Questi i prodotti a lunga conservazione che raccoglieremo:

Aceto, alimenti per neonati e bambini, alimenti senza glutine, bagnoschiuma, biscotti, caffè, camomilla, carne in scatola, cioccolato, dentifricio, detersivi, farina, fette biscottate, formaggini, latte, legumi, merendine, olio di oliva e di semi, pannolini per neonati, passata di pomodoro, pasta, pomodori pelati, prodotti per l'igiene personale e della casa, riso, sale, sapone, shampoo, succhi di frutta, te, tonno e zucchero.