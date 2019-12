Javier Zanetti a Fasano per presenziare a «Eximia for Pupi»

Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter nonché attuale vicepresidente della società nerazzurra, sarà presente a Fasano sabato 18 gennaio 2020, alla vigilia della sfida di campionato che vedrà impegnato il club meneghino a Lecce, per presenziare «Eximia for Pupi», cena spettacolo di beneficenza che si terrà nella splendida cornice della Masseria Pedali, nei pressi di Selva di Fasano.

L’argentino incontrerà i tifosi e sarà a loro disposizione, raccontando la sua precedente, gloriosa carriera di calciatore e quella susseguente da dirigente, concedendosi, con la disponibilità che da sempre lo contraddistingue, ad autografi e foto con i presenti. Zanetti sarà intervistato dal giornalista Roberto Scarpini, grande suo amico e direttore di InterTv. L’evento, organizzato in sinergia dagli Inter Club di Fasano e Martina Franca e ideato dalla tifosa martinese Emma Soldano, manager di Eximia, società italiana con sede in Martina Franca, leader internazionale nella costruzione, ideazione ed innovazione di macchinari medici ed estetici in ambito di fast body contouring e antiage, si pone come obiettivo la raccolta di fondi in favore della «Fondazione Pupi Onlus», di Paola e Javier Zanetti, nata nel 2001 Buenos Aires in Argentina, il cui fine è quello di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.