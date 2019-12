Il Ciporti rinasce ancora: venerdì la riapertura

Il pub Ciporti, terminati i lavori di risistemazione a seguito del vile atto incendiario subito, riaprirà al pubblico il prossimo venerdì 20 dicembre.

I fratelli Baccaro hanno affidato a poche parole – ma commosse – il ringraziamento per tutta la vicinanza ricevuta da istituzioni, cittadini e commercianti fasanesi.

«Ci sono alcuni momenti in cui mollare – raccontano – sarebbe la cosa più semplice da fare. Lasciar perdere e fare in modo che vinca la delinquenza. Non potevamo farlo. Abbiamo sentito vicino a noi l’affetto di tutti quanti, dalla politica ai cittadini, passando per i nostri colleghi commercianti ed imprenditori. È a tutti loro che va il nostro grazie ed alle testate che hanno fatto informazione puntuale su tutte le iniziative. Stiamo ultimando in queste ore i lavori di pulizia del porticato storico, che ha subito gravi danni come il nostro locale. Venerdì, però, siamo pronti a rimetterci in moto. Grazie, a tutti, di vero cuore».