Finanziato il potenziamento dell’infopoint di Fasano

Il comune di Fasano si è classificato primo nell'ambito di un bando regionale relativo al potenziamento degli info-point turistici.

«Abbiamo voluto - afferma l'assessore al turismo Cinzia Caroli - utilizzare queste risorse con uno sguardo particolare ai turisti e agli ospiti che in questo periodo di feste, hanno scelto di soggiornare nel nostro territorio. L'idea è che sia proprio il nostro infopoint ad "andare verso i turisti" piuttosto che il contrario. Pertanto abbiamo immaginato una serie di eventi pensati per chi si trova in vacanza presso le nostre strutture in questo periodo. Non solo- continua l'assessore Caroli- abbiamo ritenuto opportuno organizzare delle navette, dei veri e propri transfer, in modo che i turisti possano comodamente essere prelevati dagli alberghi e accompagnati, con adeguata guida in italiano e in inglese, presso alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Il progetto prevede altresì l'organizzazione di laboratori creativi che valorizzino il territorio e la nostra tradizione, sono stati calendarizzato altri due concerti di Natale ed uno spettacolo molto particolare dedicato ai bambini.

Va sottolineata la proficua collaborazione con Federalberghi – prosegue l’assessore al turismo - che fungerà da trait d’union con le strutture ricettive, con Lab Comunication che ha curato la parte progettuale e artistica e con l'Università del Tempo Libero per il supporto nell'ambito dei laboratori creativi e la collaborazione con la Seci consulting che gestisce gli infopoint.

L'intero programma sarà visionabile sul sito ufficiale del Comune, sulla pagina Facebook e sul profilo istagram. Sarà altresì possibile chiedere informazioni dettagliate recandosi presso l'infopoint di Fasano sito in piazza Ciaia che, grazie a questo bando gioverà di un'apertura prolungata.

Inoltre le strutture alberghiere, b&b e hotel potranno prenotare per i loro clienti le visite guidate gratuite contattando il numero 080.4394182, un'operatrice fornirà tutte le informazioni dettagliate sulle diverse iniziative e prenderà nota delle prenotazioni».

L'infopoint fino al 15 gennaio, grazie al potenziamento, osserverà il seguente orario:

dal lunedì al giovedì 10-13 e 16-19;

Dal venerdì alla domenica e festivi dalle 9 alle 22, con orario continuato.

L'intero progetto è denominato: ”Fasano in festa, la magia del Natale”.