La famiglia di Giovanni ringrazia la cittadinanza: «Ci ha chiesto di portare avanti alcuni progetti»

Di seguito il messaggio della famiglia Custodero-Maggi del caro Guerriero Sorridente Giovanni:

«Con questo messaggio intendiamo ringraziare tutta la città per la vicinanza mostrata alla nostra famiglia in questo delicato momento. Vogliamo farlo, inoltre, per tutto l'affetto dato a Giovanni durante la sua battaglia, seppur la sua lotta si sia improvvisamente fermata, lasciando in noi un vuoto che facciamo ancora fatica a descrivere e che sarà impossibile colmare.

Prima di scegliere di entrare in sedazione profonda, Giovanni ci ha chiesto di portare avanti alcuni importanti progetti che lo vedevano già impegnato nell'aiutare chi, come lui, ha combattuto e combatte contro questo male.

Nelle ultime ore ci è stato consegnato il frutto della gara solidale alla quale molti di voi, tramite la raccolta fondi attivata sulla piattaforma Facebook, hanno contribuito. Per questo motivo siamo qui a rendervi conto di come sarà impegnata la somma raccolta e vi ringraziamo, uno per uno, assieme a chi ci ha sostenuto in maniera diretta.

Al netto delle spese sostenute per il funerale del nostro caro Giovanni, abbiamo deciso di devolvere - come lui ci ha richiesto - una somma a favore delle seguenti associazioni: "Il Fasano siamo noi", ASD "Olistik Training" e "Humanamente".

Un'altra parte della raccolta è stata devoluta ad una famiglia che versa in precarie condizioni economiche, e che ha al suo interno una bambina di appena 5 anni che è affetta da una patologia rara. È una famiglia che il nostro Guerriero ha conosciuto in ospedale e che ci ha chiesto di aiutare con gesti concreti.

A breve sarà inoltre riaperta l'associazione "Giovanni Custodero - Il Guerriero Sorridente", ad opera di nostra figlia Mariana, e si farà promotrice di ogni tipo di attività in ambito socio-sanitario.

Cercheremo di tenervi informati su tutte le iniziative che metteremo in cantiere. Vi ringraziamo ancora per l'affetto e l'amore che ci avete mostrato e che continuate, quotidianamente, a darci.

Non sarà facile superare questo momento ma sapendovi vicini, proveremo a lenire il nostro dolore.

Grazie, ad ognuno di voi».