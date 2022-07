Piano Comunale Coste, Federalberghi: «Accettata la nostra proposta e quella di altre associazioni»

Il Comune di Fasano con determina dirigenziale del settore Demanio RG n.1542 del 14.07.2022, ha disposto il differimento del termine per la presentazione di eventuali osservazioni al Piano Comunale delle Coste, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 14.06.2022.

La scadenza, originariamente fissata al 16.07.2022, è stata prorogata alle ore 12.00 del 15 settembre 2022. Una scelta, questa, molto apprezzata da Federalberghi Brindisi la quale nei giorni scorsi, insieme a FederBalneari e Cna, aveva espressamente chiesto all’Amministrazione comunale di prorogare ogni scelta almeno fino al termine della stagione estiva. “Ringraziamo il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria per la decisione presa. Una pausa di riflessione permetterà a noi operatori del settore di valutare al meglio le proposte da mettere sul tavolo. Siamo convinti che il Piano delle Coste sia uno strumento fondamentale per questo deve tenere conto delle continue trasformazioni che riguardano la natura ma anche dei legittimi interessi dei concessionari”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi che poi conclude “Questi 2 mesi di proroga saranno utili per tutti”. Federalberghi Brindisi ha sempre avuto una posizione molto chiara. Lo strumento di pianificazione e programmazione deve salvaguardare ambiente e diritti dei privati.