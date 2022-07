Si comunica, come da manifesto allegato, il calendario dei servizi di disinfestazione antialare, antilarvale, antiblatte e derattizzazione in tutto il territorio di Fasano, effettuati da Gialplast, l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana per la città.

«Il servizio di igiene urbana di un territorio si fonda su una serie di attività quotidiane importanti per la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione al decoro urbano che si accompagnano alla raccolta differenziata porta a porta – dice l’assessore all’Ambiente Gianluca Cisternino –. Tra queste attività sono fondamentali i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione perché forniscono standard elevati di igiene sanitaria. Invito i cittadini a prendere visione del calendario che con puntualità prevede una serie di interventi in ogni zona di Fasano a tutela di tutto il territorio»