A Fasano arriva il Mini CAM CAR

Il servizio di igiene urbana si arricchisce di una nuova opportunità per i residenti ed i turisti di Torre Canne e Savelletri. Infatti, nei giorni di sabato e domenica nelle maxi isole di Torre Canne e Savelletri arriva il Mini CAM CAR, attraverso il quale gli utenti potranno conferire frazioni come vecchi vestiti, scarpe, pile, toner e R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di piccole dimensioni come cellulari, televisori ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti.

“Da Torre Canne inizia un nuovo progetto ambientale innovativo in stretta connessione con il servizio di igiene urbana sul nostro territorio – dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria – Accanto alla maxi isola ecologica nei giorni di sabato e domenica sarà presente un Mini CAM CAR con la presenza di un ecoinformatore. In questo modo, chi termina le proprie vacanze nei giorni di sabato o domenica e non sa come disfarsi dei rifiuti prodotti, anziché abbandonarli come spesso accade, potrà usare questo strumento, differenziando correttamente e facendo un bene all’intera collettività contro ogni cattiva pratica di abbandono indiscriminato nelle campagne”.

“Con questo strumento diamo un’ulteriore alternativa alla cittadinanza e alle utenze fluttuanti di Torre Canne e Savelletri che potranno conferire abiti usati, oli di cucina, apparecchiature elettriche ed elettroniche – afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Fasano, Gianluca Cisternino – Adesso non ci sono davvero più scuse per nessuno. Non possiamo continuare ad assistere all’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche nei pressi delle isole ecologiche informatizzate. Il Mini CAM CAR va ad aggiungersi a quanto già attivo sin dall’inizio del servizio Gial Plast come il Centro Comunale di raccolta ed il ritiro gratuito a domicilio su prenotazione”.

Primo apparizione per il Mini CAM CAR sabato 16 luglio nei pressi della maxi isola di Torre Canne, in via Appia Antica.