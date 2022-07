L’azienda italiana più inclusiva è pugliese. La Sidea Group Srl, impresa leader nella consulenza nel campo dell’information technology con sede legale a Fasano e uffici a Bari, Milano e Napoli è al primo posto della classifica dei “Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion“, le 20 migliori aziende italiane in grado di offrire ai collaboratori un’esperienza lavorativa capace di sviluppare il potenziale di ognuno, scelte da quasi 95mila persone di 113 imprese del Bel Paese con almeno 50 dipendenti.

Great Place to Work Italia ha premiato le aziende italiane che si sono maggiormente distinte per una cultura aziendale “inclusiva ed equa, capace di dare a tutti i collaboratori la possibilità di esprimersi al meglio”.

Il ranking premia le migliori aziende sulla base del DE&I Index, che misura l’esperienza delle persone all’interno dell’organizzazione, basandosi su:

Equità del trattamento

Assenza di discriminazioni basate su caratteristiche personali

Atmosfera inclusiva e accoglienza

Sicurezza psicologica garantita dall’azienda

Percezione della possibilità di bilanciare la vita personale e il lavoro

Sono state prese in esame più di cento aziende, e Sidea Group è sul gradino più alto del podio, certificando così il costante impegno verso una employer experience ottimale, dove le persone sono al centro e dove sia fondamentale consentire a tutti e tutte di lavorare in un ambiente favorevole al miglior life-work balance possibile.