Lo scorso 6 luglio 2022, nell’elegante cornice del ristorante silvano “Il Fagiano”, i due clubs, il Lions Club Fasano Host e i loro giovani associati del Leo Club Fasano, hanno dato inizio al nuovo anno sociale 2022/2023 con l’elezione dei nuovi presidenti e annesso consiglio direttivo. Ad aprire la serata congiuntamente hanno collaborato i due cerimonieri Alfonso Belfiore (Lions Club Fasano Host) e Rita Briamonte (Leo Club Fasano).

La cerimonia ha visto subito l’ingresso di tre nuovi soci nel Leo Club Fasano: Giulia Tramontano, Silvia Mileti e Pierfrancesco Barletta, che sono stati accolti con un caloroso benvenuto da tutta la comunità lionistica. Finalmente poi si è giunti al momento tanto atteso, il passaggio delle consegne. Per il Lions Club Fasano Host, il socio Giannicola D’Amico ha passato il testimone a Valerio Maria Caparrotti, che con grande emozione ha dichiarato: “per me l’associazione è sempre stata come una seconda pelle, una seconda famiglia che mi ha dato tantissimo. Grazie ad essa ho conosciuto il valore dell’amicizia, il senso di appartenenza e il significato di amore”.

Egualmente ricco di emozioni è stato il passaggio della campana che ha visto protagonisti i giovani leoncini del Leo Club Fasano. Il presidente Mario Granato ha lasciato spazio alla commozione, raccontando quanto per lui il club sia stato fonte di crescita e occasione di nuove amicizie. Egli poi ha trasferito il proprio incarico alla socia Federika Albanese, che ha incitato all’azione tutti insieme affermando: “quindi rimbocchiamoci le maniche, prendiamoci ancora una volta per mano e ripartiamo, più forti di prima, più in alto di prima. Affinché il nostro viaggio sia un crescendo di luci e colori, con i quali potremo dipingere un altro meraviglioso anno di solidarietà”.

Erano presenti alla cerimonia il Governatore del Distretto Lions Flavia Pankiewicz, che con grande orgoglio si è congratulata con entrambi i club per il lavoro svolto in sinergia, il 1’ Vice Governatore Dodò Potenza e il Presidente del Distretto Leo 108Ab Stefano Galantucci, il quale ha chiuso la serata con parole di speranza e fiducia nel futuro, citando un verso dell’inno del Leo Club: “allora vedrai che tutto cambierà, una nuova vita come un fiore sboccerà…”.

La serata del sodalizio ha messo in luce il grande e profondo legame di rispetto, amicizia e affetto tra i giovani e il loro club padrino, in cui il senso di famiglia è stato la colonna portante. In nome dello spirito di servizio e solidarietà, i due club hanno sancito il momento di inizio di un nuovo e florido anno sociale.