Trasporto scolastico, dal 6 luglio al via le domande online per il nuovo anno

C’è tempo fino al 10 agosto 2022 per presentare domanda per il servizio trasporto scolastico per l’anno 2022-2023. Le istanze potranno essere compilate a partire da mercoledì 6 luglio dal portale dal portale Servizi al Cittadino - Bandi - Pubblica Istruzione.

La domanda dovrà essere presentata direttamente online tramite una delle seguenti modalità:

accedendo alla sezione denominata “ Procedure online - disponibile il collegamento diretto al portale ” presente sulla Homepage del Portale istituzionale del Comune di Fasano;

” presente sulla Homepage del Portale istituzionale del Comune di Fasano; utilizzando il LINK: https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/.

Per l’autenticazione e l’accesso al modulo di iscrizione online al Servizio di Trasporto Scolastico l’utente deve necessariamente utilizzare le proprie credenziali SPID o CIE.

Alla domanda occorre allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità e attestazione Isee in corso di validità per usufruire dell’esenzione o agevolazione del pagamento in forma ridotta.

Per le domande pervenute successivamente al 10 agosto l’avvio del servizio sarà garantita dalla prima data utile successiva alla conclusione del procedimento di iscrizione. Il pagamento del servizio può essere effettuato solo attraverso il servizio Pago PA.

Per ulteriori informazioni su domande e modulistica consultare il sito del Comune oppure

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Numero di telefono : 080/4394353

Indirizzo PEC : comunefasano@pec.rupar.puglia.it

e-mail istituzionale: pasquinadecarolis@comune.fasano.br.it



Orari di apertura al pubblico :

Martedì : 9.00 - 12.00

Mercoledì : 9.00 - 12.00

Giovedì : 9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30



Indirizzo : Piazza Ciaia 72015Fasano

RECAPITO UFFICIO TRASPORTO SCOLASTICO

Numero di telefono : 3275881299

e-mail: robcaponio@libero.it

Il servizio di trasporto scolastico verrà erogato dal 13 settembre 2022 al mese di giugno 2023.