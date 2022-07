Si è celebrata la cerimonia de "Il LC Fasano Host per il territorio" Copyright: n.c.

Giovedì 30 giugno, in una freschissima Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, si è svolta la singolare cerimonia "Il LC Fasano Host per il territorio" in cui il Presidente Giannicola D'Amico ha consegnato il risultato di alcuni Services dell'anno sociale in corso.

In adempimento alla programmata attenzione alle Frazioni del nostro Comune, dopo i vari interventi su Pezze di Greco, Torre Canne, Savelletri, Matarano, si è proceduto alla consegna della borsa di studio per la Selva di Fasano, che ha visto premiare la giovanissima Giorgiana Giannoccaro, allieva dell'Ist. Salvemini ma residente alla Selva, con la consegna di un Pc con particolare scheda grafica, che le permetterà di continuare gli studi intrapresi con frutto.

Rosanna Petruzzi, che aveva contribuito alla materializzazione della borsa di studio con la vendita di un suo volume per l'infanzia, mettendo il ricavato a disposizione del Lions Club che ha provveduto a completare il progetto, ha consegnato alla giovanissima studentessa il computer, presenti la dirigente dell'Istituto, prof. Marella Convertino e alcuni docenti.

Si sarebbe dovuto consegnare idealmente - perchè materialmente ciò è avvenuto da oltre un mese - il Service per la frazione di Montalbano, consistito in un aiuto economico alla famiglia del piccolo Ivan Fumarola, bimbo affetto da grave patologia da circa 2 anni, ma il papà Danny non ha potuto presenziare.

Il Presidente ha formulato un saluto a questa eroica famiglia che affronta un periodo di grave difficoltà dinanzi alla malattia di un bimbo ed ha auspicato che, come il Fasano Host si sia inserito in un flusso di commovente solidarietà verso il piccolo e la sua famiglia, si possa da tutta la comunità cittadina essere sempre vicini a tali situazioni di grave difficoltà morale e materiale.

Il Presidente ha infine consegnato - unico service dell'anno per il centro cittadino - il contributo del Club all'Inner Wheel di Fasano, che era presente per mezzo della Presidente Angela Cupertino e una rappresentanza del suo Club, per il restauro della Chiesa della Madonna della Grazia, ricevuto con tanta amabile gratitudine dalle innerine presenti.

In una atmosfera di serena familiarità i presenti hanno salutato i "premiati" con le foto di rito e l'auspicio che i Club services del territorio possano sempre agire in favore della comunità fasanese in concordia di intenti.