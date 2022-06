Festa Patronale, disciplina della viabilità nella zona giostre

Si comunica che dalle ore 7.00 di sabato 25 giugno alle ore 24.00 di martedì 28 giugno 2022 è stabilita la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) in Via Giardinelli, nel tratto compreso tra Via Bosi e Via Zanibelli, e in Viale Romita dell’abitato di Fasano.