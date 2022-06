Continuano le iniziative e le donazioni per dare fiato al sogno del M.U.S.A.

Continuano le donazioni e le iniziative in favore della campagna di raccolta fondi promossa dalla Associazione di Promozione Sociale “AccordiAbili” per realizzare un numero sempre maggiore di M.U.S.A., il prototipo di strumento musicale innovativo e inclusivo, per peroìsone con disabilità, che gli esperti del team eMotion – una sezione della associazione fasanese -hanno potuto sviluppare nell’ambito del progetto AbilbAnd.

Alle donazioni e alle iniziative delle scorse settimane del Gruppo Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano, del Ristorante “Mòmò” di Savelletri e degli Amici della Musica di Ruvo di Puglia che consentiranno di realizzare altri due nuovi M.U.S.A., nei giorni scorsi, in ricordo di Leo Orlandino, i suoi familiari con in testa il fratello Eliseo, hanno voluto ancora una volta essere al fianco di AccordiAbili sostenendo con una cospicua donazione la sfida per consentire di coltivare la passione della musica ad un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze la cui disabilità non consente di suonare alcun strumento musicale convenzionale.

Domenica 19 giugno, invece, è in programma a Marina Romea di Ravenna il concerto “Teachers’ Band per AccordiAbili” per finanziare la realizzazione di un M.U.S.A. da destinare ad un istituto scolastico del territorio romagnolo, mentre, venerdì 8 luglio l’Abilband di AccordiAbili e il M.U.S.A. saranno tra i protagonisti dell’evento organizzato dall’APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) nell’ambito della rassegna “Lecce in scena 2022”.